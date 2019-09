La patinoire fait partie d’un vaste complexe sportif avec : trois patinoires, des piscines, une fosse de plongeon, des locaux pour l’escrime et le tennis de table.

La réalisation de ce vaste projet s’élève à plus de 220 millions de francs et les travaux de la patinoire ont duré près de 2 ans et demi. La capacité de l’enceinte est de 9'600 places.

La nouvelle «maison» du LHC accueillera les matchs de National League et à terme, d’autres événements sportifs, musicaux et de divertissement.