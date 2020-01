Roger Federer est très, très populaire: cela s'est confirmé encore une fois aujourd'hui. Le 2 décembre dernier, Swissmint, la monnaie fédérale, avait pour la première fois organisé une prévente de l'une de ses pièces commémoratives. Normal, puisqu'elle était consacrée à Roger Federer. Le tennisman ajoutait ainsi une ligne supplémentaire a sa légende puisqu'il devenait la première personnalité vivante à figurer sur une pièce suisse. Les 33 000 exemplaires de cette pièce de 20 francs ont très vite été vendus.

C'est pour cela que Swissmint a décidé de frapper

37 000 pièces supplémentaires ( 22 000 dans la qualité «non mise en circulation», 10 000 en qualité« flan bruni» et 5000 en qualité «en folder») et les a mises en vente dès aujourd'hui, 23 janvier . Il n'a pas fallu longtemps pour que sa boutique en ligne soit à nouveau saturée.

Réussie ou non, chacun son avis, mais la pièce Federer s'arrache. Image Swissmint

Swissmint s'attendait à cette nouvelle ruée, puisqu'elle annonçait ce matin dans son communiqué: «Si la demande est aussi élevée que lors de la prévente, il faudra encore une fois compter avec des temps d’attente dans la boutique en ligne. Swissmint vous remercie par avance de la patience dont vous voudrez bien faire preuve en pareille situation. Les commandes réussies sont confirmées par courriel. Il n’est pas possible de passer commande par courriel ou par téléphone directement auprès de Swissmint.»

50 000 en plus en mai

Pas de panique si vous ne parvenez pas à en acheter une, Swissmint en frappera 40 000 supplémentaires qu'elle mettra en vente en mai 2020 . Ce qui en fera donc 110 000 en tout. Mais ce n'est pas fini: à cette date, 10 000 pièces de Federer, mais en or cette fois et ornées d'un motif différent, seront également mises sur le marché. Nouvelle ruée en perspective!

La plus petite pièce du monde

La pièce Federer éclipse un peu une prouesse technique dont se vante également aujourd'hui Swissmint: la frappe de la plus petite pièce d'or du monde. Ce «chef-d’œuvre de précision et de raffinement technique», comme la décrit la Monnaie fédérale, est une pièce d’or frappée mécaniquement d’un diamètre de 2,96 mm et d’un poids de 0,063 g (1/500e d’once). Elle porte à l’avers le fameux portrait d’Albert Einstein tirant la langue avec la date, 2020, et au revers la valeur nominale d’un quart de franc avec la mention «Helvetia» et la croix helvétique. Les deux faces de la pièce n’étant pas lisibles à l’œil nu, elle est vendue dans une coffret spécial avec loupes et éclairage, permettant «de l’observer à loisir et de la conserver sans risquer de l’égarer. »Son tirage est de 999 exemplaires .

Image Swissmint

Tête de lièvre

Et ce n'est pas tout: Swissmint a également mis en vente aujourd'hui une nouvelle pièce de sa série «Animaux des forêts suisses». Cette pièce bimétallique de «10 francs» est consacrée au lièvre, qui succède au chevreuil. Un troisième animal est attendu.

Image Swissmint

