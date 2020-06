La semaine dernière l'Office fédéral de la santé publique publiait, sans grand bruit, ses nouvelles recommandations concernant le coronavirus chez les enfants. L'OFSP préconisait de ne plus nécessairement dépister les moins de 12 ans , le nombre de résultats positifs se situant en-dessous de 0,2%. Une décision qui avait un peu pris de court autorités cantonales et hôpitaux, qui étaient en train d'étudier une amélioration des marches à suivre pour dépister un enfant. Ceci suite à une forte recrudescence des demandes en raison du retour à l'école et de la vague d'humidité qui avait provoqué des refroidissements dont les symptômes ont pu être confondus avec ceux liés au coronavirus.

Diriger vers le bon centre

Mais ces nouvelles informations commencent désormais à être intégrées sur les sites officiels, comme par exemple depuis ce jeudi 25 juin sur celui du canton de Vaud. On y explique les nouvelles mesures concernant les enfants et on rappelle que, depuis ce même jour, tous les tests de dépistage (enfants comme adultes) sont pris en charge par la Confédération. Les informations concernant les différents centres de dépistage ont également été complétées, indiquant désormais quel centre accueille des enfants ou non, ce qui n'était pas le cas avant.

Le site permettant de faire une première estimation en ligne pour savoir s'il faut aller se faire dépister ou pas, le coronachek, a également été mis à jour. Les nouvelles recommandations pour les moins de 12 ans y sont expliquées et la question de savoir si l'enfant fait partie d'un groupe à risques a été supprimée (les pédiatres estimant qu'à cet âge, rien ne crée des complications avec le coronavirus).

Michel Pralong