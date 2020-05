C'est un spectaculaire retournement de situation. Après «d'intenses discussions avec les autorités», Gastrosuisse est parvenu à infléchir Alain Berset et le Département fédéral de l'intérieur. Il n'y aura pas d'obligation pour les restaurants d'enregistrer le nom, la date et les numéros de téléphone des clients. Cela va rester simplement une «possibilité».

Pas de base légale

Le préposé fédéral à la protection des données, Adrian Lobsiger, avait précisé vendredi qu'il n'y avait pas de base légale pour une telle obligation mais que le Conseil fédéral pouvait en créer une dans l'urgence. La journée de jeudi a donné lieu à de nombreuses discussions, impliquant le directeur de l'Office fédéral de la justice.

«Jusqu'au dernier moment»

Comme le relève le préposé valaisan à la protection des données, Sébastien Fanti: «Jusqu'au dernier moment le Conseil fédéral a réfléchi à introduire une norme de droit public obligeant les clients des restaurateurs et des hôteliers à communiquer leurs données personnelles. Et bien nous avons obtenu gain de cause. Le client n'est pas obligé de fournir ses données personnelles!»

Gastrosuisse a pu communiquer jeudi soir à ses membres la bonne nouvelle: «Les clients devraient pouvoir ainsi se sentir encore plus en confiance lors de la réouverture», a précisé son président, Casimir Platzer.

E.F.