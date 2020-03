Les clients doivent désormais patienter avant de pouvoir faire leurs courses chez Migros et Coop. Les deux géants helvétiques de la grande distribution limitent désormais le nombre de clients pouvant accéder dans un magasin en même temps.

Pour faire face aux nouvelles exigences sanitaires imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus - une personne par dix mètres carrés - Coop n'accueille plus que 100 à 600 clients, en fonction de la taille du magasin. La clientèle doit se munir d'une carte numérotée avant de pénétrer dans l'enseigne.

Parties fermées au public

Les parties non-alimentaires, ainsi que les restaurants et cafés des supermarchés ont quant à eux été fermés au public. Parallèlement, la demande pour certains produits ne cesse de grandir, notamment les produits d'hygiène corporelle, les boîtes de conserves, la farine et le sucre, a indiqué vendredi un porte-parole du géant orange. Malgré des livraisons revues en hausse et des effectifs sur le pied de guerre, certains rayons sont régulièrement vides.

Chez Coop aussi, des produits sont régulièrement dévalisés par des clients anxieux, notamment des aliments congelés, les liquides de nettoyage pour les mains et le papier toilettes, a précisé une porte-parole de l'enseigne. (ats/nxp)