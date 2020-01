Olafur Eliasson expose à Zurich.

Une nouvelle grande installation d'Olafur Eliasson évoque les rapports entre les acteurs humains et non humains sur la terre sur fond de crise climatique, au Kunsthaus de Zurich jusqu'au 22 mars.

L'exposition de l'artiste engagé aborde des thèmes comme la coexistence et la symbiose. Elle vise un changement radical de perspective, indique jeudi le Kunsthaus à l'occasion du vernissage.

Changement de paradigme

Agé de 52 ans, Olafur Eliasson invite les visiteurs à réfléchir au changement climatique, comme conséquence de l'activité humaine, et à méditer sur la position qu'occupe l'être humain dans un système plus vaste. Il veut les amener à remettre en question le rapport hiérarchique que l'homme entretient avec les autres espèces et créer un espace permettant à d'autres formes de cohabitation d'émerger.

L'artiste traduit ces réflexions théoriques complexes dans des situations spatiales qui interpellent les visiteurs sur un plan rationnel mais aussi émotionnel et physique.

Sens des visiteurs interpellés

Intitulée «Symbiotic seeing» («visite symbiotique»), l'oeuvre centrale de l'exposition s'étend sur 1000 m2. A travers elle, l'artiste s'adresse directement aux différents sens des visiteurs. De minuscules remous, courants et tourbillons se forment au-dessus de leur tête, comme le brouillard qui réagit à la chaleur des corps et au mouvement des personnes.

L'espace résonne d'éléments sonores spécialement créés pour accompagner l'oeuvre. Ils sont joués en direct au violoncelle par un bras robotique, dans une allusion futuriste à l'intelligence artificielle et à la création de substituts de l'être humain. L'exposition présente aussi de nouvelles sculptures et oeuvres lumineuses de l'artiste.

Ambassadeur de l'ONU pour le climat

Olafur Eliasson a fait l'oeuvre d'une rétrospective l'an dernier au Tate de Londres. Artiste engagé sur les plans social et écologique, il a été nommé par l'ONU ambassadeur pour la protection du climat.

Les oeuvres monumentales qui incitent les visiteurs à réfléchir sur eux-mêmes et sur le monde sont sa marque de fabrique. Depuis les années 1990, il travaille à Berlin avec une large équipe de spécialistes du design, de l'architecture, de la recherche et du multimedia. (ats/nxp)