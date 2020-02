Onze hommes âgés de 23 à 36 ans sont jugés depuis lundi par le tribunal pénal de Bâle-Ville pour une bagarre après un match du FC Bâle en 2018. Ils sont pour la plupart des fans du FC Zurich et de Grasshopper.

Les onze prévenus sont accusés de rixe, lésions corporelles, émeute et infraction à la loi fédérale sur les armes. Le procès doit durer dix jours.

Les faits se sont produits après un match opposant le FC Bâle au FC Lucerne à Bâle le 19 mai 2018. Des fans du FCB qui fêtaient la fin du championnat de football ont été attaqués par un groupe d'une quarantaine de fans du FCZ et de GC venus spécialement de la région de Zurich pour en découdre avec les Bâlois.

Une énorme bagarre a éclaté. Plusieurs personnes ont été blessées et ont dû être hospitalisées. De nombreux protagonistes ont pris la fuite à l'arrivée de la police. Plusieurs procédures ont été classées par manque de preuve.

Les onze prévenus sont six Suisses, deux Allemands, deux Italiens, un Serbe et un Syrien. Tous sont des fans du FCZ ou de GC, l'exception d'un fan du FCB et d'un supporter du SC Karlsruhe. Un des prévenus ne s'est pas présenté à l'ouverture du procès. Il n'est venu que l'après-midi après le mandat d'amener délivré par la présidente du tribunal. (ats/nxp)