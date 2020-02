Tout un programme. Le Nouvel Opéra Fribourg (NOF), né en 2018 de la fusion de l’Opéra de Fribourg et de la compagnie lyrique Opéra Louise, n’hésite pas à transcender les genres. Le Barbier de Séville de Rossini, opéra-bouffe italien par excellence, côtoie pendant la saison 2019-2020, le récital Ivresses donné par Lisa Tatin et sa voix haut perchée qui nous conte des œuvres de Debussy, Mel Bonis et rend un hommage à la compositrice fribourgeoise Caroline Charrière.

Le NOF est une structure de création des arts vivants plutôt qu'une maison d'opéra, souligne Julien Chavaz, directeur et metteur en scène. Son rayonnement est international, nos productions ont été représentées aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et nous entretenons une relation solide avec le Théâtre de l’Athénée-Louis-Jouvet à Paris. Le spectacle Laïka – le chien de l’espace, un opéra pour enfants de Russel Hepplewhite, sera repris en avril prochain par l’Opéra Comique à Paris.»

Dans ce contexte, Pelléas et Melisande, une pièce de théâtre musical d’après l’œuvre de Maeterlinck et Debussy, mise en scène par Julien Chavaz et Nicole Morel, propose une méditation musicale où les frontières entre la musique, la comédie et la danse disparaissent. La pièce sera donnée au Théâtre Nuithonie à Villars-sur-Glâne les 27 et 28 mai prochain avant d’être reprise en tournée à Paris, au Théâtre de l’Athénée-Louis-Jouvet du 12 au 24 juin. «C’est l’exemple type d’une coproduction réussie entre le NOF et le théâtre parisien», ajoute Julien Chavaz.

Une jeune équipe enthousiaste

Qui mieux que Sebastiano Rolli, le chef d’orchestre qui a dirigé Le Barbier de Séville pouvait décrire l’ambiance qui règne au NOF? «L’énergie et la fraîcheur avec lesquels l’équipe travaille ici sont très particulières. Je suis impressionné par l’engagement infatigable et l’enthousiasme de cette jeune équipe, où chacun se dépasse en permanence. On a l’impression que tout le monde, que cela soit sur scène ou dans les coulisses, prend part au spectacle.»

Mais autant de belles ambitions ont un coût que les entrées des spectacles ne peuvent pas couvrir. « Nous devons notre existence à nos partenaires, précise Julien Chavaz.. Et l’apport de la Loterie Romande est indispensable pour financer notre structure.»

Victor Fingal