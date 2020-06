Au début de la pandémie de coronavirus, certains produits ont été dévalisés des supermarchés, un peu partout dans le monde. Des pâtes, de la farine ou surtout du papier toilette. Certaines firmes avaient enregistré des hausse jusqu’à 700% de leurs ventes et des pénuries avaient été constatées, selon une étude qui vient d’être publiée dans Plos One.

Cette recherche étudie justement les «traits de personnalité» qui ont mené certains à effectuer des stocks irrationnels de PQ. Elle se base sur un sondage en ligne qui a été mené auprès de plus de 1200 personnes dans une trentaine de pays – mais surtout en Allemagne et aux États-Unis. La recherche est signée par trois chercheurs, de l’université de Saint-Gall, de l’université de Münster et de l'Institut Max-Planck d'anthropologie évolutive, en Allemagne.

Peur et émotivité

Les auteurs notent que des tentatives d’explication pour la thésaurisation du papier toilette avaient été avancées. Un lien éventuel avec une sensation de dégoût liée à la pandémie. Un maigre sens du bien commun. Des théories psychanalytique.

Leurs conclusions sont autres. Le stockage excessif de PQ provient selon cette étude avant tout de la peur de la pandémie. Qui est amplifiée par une émotivité supérieure à la moyenne.

Influence de l'âge

«Les trois principales conclusions de la présente étude sont les suivantes», écrivent les chercheurs: «Premièrement, la menace perçue de Covid-19 prédit le stockage de papier toilette. Deuxièmement, l'émotivité prédit la menace perçue de Covid-19 et affecte ainsi indirectement le comportement de stockage. Troisièmement, les individus les plus consciencieux s'engagent dans plus de stockage de papier toilette.»

Les auteurs notent encore que les Américains ont davantage amassé du papier toilette que les Européens. Que les plus âgés ont davantage stocké. Mais ils n’ont pas constaté de différences significatives selon le sexe, la taille du ménage ou les préférences politiques.

Importance d'une bonne communication

Plus on a peur de l’épidémie, plus on «s'arme» en papier toilette: ça peut sembler logique. Mais les trois chercheurs estiment que «ces résultats soulignent l'importance d'une communication claire de la part des autorités publiques, reconnaissant l'anxiété et, en même temps, transmettant un sentiment de contrôle.»

«S'il est important de communiquer la gravité d'une pandémie et de faire en sorte que les gens se conforment aux mesures nécessaires telles que la distanciation sociale, les communicants doivent veiller à ne pas provoquer de panique pouvant éventuellement entraîner des comportements dysfonctionnels tels que le stockage», est-il détaillé.

Les auteurs notent encore que d'autres traits psychologiques non étudiés dans leur publication pourraient peser sur ces achats irraisonnés. Ainsi que des facteurs externes comme la confiance envers les autorités.

R.M.