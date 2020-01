La grosse panne de Swisscom qui a touché le réseau fixe ainsi que les numéros d'urgence vendredi matin a également eu des conséquences pour les Forces aériennes suisses.

Juste au moment où l'armée de l'air était sur le point de se mettre en état d'alerte maximale à l'approche du Forum économique mondial, les lignes de son centre d'opérations à Dübendorf étaient coupées, rapporte la SonntagsZeitung.

Pendant plus d'une heure, les officiers du centre d'opérations aériennes n'ont pas pu communiquer avec le monde extérieur via le réseau fixe. Or c'est depuis ce centre que l'armée coordonne ses opérations et évalue les situations de danger.

D'autres canaux comme la radio ou le réseau fédéral crypté étaient toutefois toujours disponibles, il est donc difficile d'estimer les conséquences de la panne de Swisscom en cas d'urgence.

«Il est crucial que le réseau fixe fonctionne», analyse le président de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national, Michael Töngi (Verts/LU). «Nous ne manquerons pas d'aborder cette panne avec Swisscom lors de notre prochain échange», a-t-il assuré. La Commission de contrôle des entreprises fera de même.