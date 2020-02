Les habitants des secteurs de Bruson, du Sappey, du Châble, du Cotterg, de la Villette et de Montagnier de la commune de Bagnes (VS) sont invités par précaution à ne plus consommer de l'eau du robinet, sans la cuire au préalable. L'eau est faiblement contaminée.

Un rapport de contrôle d'échantillons d'eau potable révèle une faible contamination de l'eau, indique Altis, fournisseur d'eau de la commune, mercredi dans un communiqué. (ats/nxp)