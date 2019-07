A cause de la chaleur, le trafic ferroviaire international entre Genève et la France est interrompu jusqu'à dimanche. Deux TGV ont toutefois pu circuler samedi matin via Lausanne, avec du retard, et un troisième devrait partir avant midi.

«Nous recherchons actuellement des solutions similaires pour les deux TGV qui doivent partir dans l'après-midi», précise à Keystone-ATS une porte-parole des CFF. Concernant le trafic régional, des bus navettes ont été mis en place entre Genève et Bellegarde (F).

L'ex-régie fédérale cherche à encore renforcer ce service, précise la porte-parole. De l'eau et des bons pour des cafés sont distribués à la clientèle devant attendre à Genève. Les CFF conseillent aux usagers de si possible reporter leur voyage à une date ultérieure. Ceux-ci sont sinon priés de téléphoner à Railinfo pour trouver la meilleure solution avant leur départ.

Rails déformés

A la hauteur de La Plaine (GE), les rails se sont déformés sous l'effet de la température, selon les CFF. Le problème est survenu vendredi soir vers 18 heures, bloquant deux TGV et laissant à quai quelque 150 personnes. Ces dernières «ont pu être relogées par la protection civile dans un abri d'urgence, où elles ont été prises en charge», a indiqué dans la soirée une porte-parole.

La voie est en cours de réparation mais la perturbation ne devrait pas être levée avant dimanche, précise-t-elle. L'ex-régie fédérale, qui prie sa clientèle de l'excuser, communique activement sur la situation.

Lors de la séquence de canicule de fin juin, la chaleur avait déjà entraîné des perturbations sur le réseau ferroviaire suisse. Elle avait conduit à des retards et à des suppressions de trains. (ats/nxp)