Des restrictions de circulation sont prévues dès 22h30 ce jeudi et durant la nuit sur l'autoroute A9 entre Vevey et Montreux (VD). Des ouvriers finiront de scier et évacueront la passerelle endommagée lundi par un camion.

Les travaux devraient se terminer au plus tard à 5 heures vendredi. «Une dizaine de personnes seront sur place», explique à Keystone-ATS Olivier Floc'hic, porte-parole de l'Office fédéral des routes. Elles utiliseront notamment une grue et un camion.

Sortie inaccessible

Pour procéder à cette intervention, l'autoroute sera partiellement fermée. Sur la chaussée côté lac, la bande d'arrêt d'urgence et une des voies seront fermées, mais il sera toujours possible de circuler sur une voie. La sortie de Montreux direction Valais sera en revanche inaccessible.

Interrogé sur l'éventuel remplacement de l'ouvrage, le porte-parole explique que la piste d'une solution provisoire installée le plus rapidement possible est étudiée.

Ce lundi, l'A9 avait dû être fermée dans les deux sens après qu'un camion eut touché une passerelle pour piétons. Des débris de béton étaient tombés sur la chaussée. L'ouvrage d'une hauteur standard de 4,51 mètres a été partiellement détruit durant la nuit par les ouvriers pour des questions de sécurité. (ats/nxp)