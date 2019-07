En 2018, les ventes de SUV en Europe, en constante augmentation depuis 10 ans, ont atteint de nouveaux records. En France, ce type de véhicule a fait 36% des parts du marché. Si la tendance se poursuit, en 2022, il atteindra les 50%. Autre exemple, parmi les 25 véhicules les plus vendus dans le monde en 2018 on compte 11 berlines, 10 SUV, 3 pick-up et 1 monospace. Cette évolution imposée par les constructeurs ne va pas sans créer une situation abracadabrante au niveau de la gestion des routes et du parcage. La largeur moyenne des voitures a augmenté de 1 cm tous les 2 ans. De 1,68 m en 1996, on est passé à 1,78 m en 2016. En termes de sécurité, les SUV sont aussi bien plus dangereux pour les piétons et cyclistes. Comme l'illustre le slogan de BMW, cette évolution s'inscrit dans une tradition «autocentrée» de la voiture, dans les deux sens du terme. La voiture flatte la puissance, la réussite et l'égoïsme de son propriétaire. Alors qu’il faudrait des voitures plus petites, moins polluantes, moins gourmandes en place, l’industrie fait tout le contraire en continuant de jouer à qui a la plus grosse. C'est rageant de voir que les efforts et les progrès obtenus pour diminuer l'impact de l'automobile sur l'environnement sont ainsi réduits à néant.

Depuis quelques années, le parc automobile s’est modifié avec l’apparition des véhicules appelés SUV (pour Sport Utility Vehicle). En 2019, ils représentent plus du tiers des ventes de véhicules neufs. Plus grands, plus larges, plus hauts, d'inspiration américaine, ils fascinent certains, mais agacent souvent les conducteurs de berlines traditionnelles, qui y perçoivent le summum de l'arrogance.

De «larges naseaux»

Dans cette évolution, qui ne va pas sans polémique, le slogan choisi par la marque BMW pour son nouveau modèle BMW 5X annonce la couleur pour les futurs rois de la route: «Mille pouvoirs. Zéro devoir». Sa publicité prévient: «La physionomie avant, marquée par de larges naseaux en une pièce de forme légèrement hexagonale, des phares expressifs et des prises d’air massives, laisse déjà deviner son tempérament...» Autrement dit, poussez-vous quand vous me voyez dans votre rétroviseur!

Un message «terrifiant»

Ce modèle n’est toutefois pas pour Monsieur et Madame toute monde, car il coûte entre 85 000 à 110 000 francs selon les options. Membre de l’Association Transports en Environnement (ATE), le conseiller national Samuel Bendahan (PS/VD) s’étrangle: «C'est vraiment affligeant. Il y a quelque chose de terrifiant de voir qu'une entreprise de cette envergure est capable sans la moindre ironie, de sortir une publicité de ce genre sans se rendre compte du message qu'elle donne.»

Un bandeau comme sur les cigarettes?

C'est un fait, les SUV polluent plus que les berlines. En effet, ces modèles étant plus lourds et moins aérodynamiques, il faut davantage d'essence pour les faire avancer, même si des progrès techniques permettent de limiter le CO2. «Je me demande s'il ne faudrait pas mettre un bandeau, comme sur les paquets de cigarettes, pour les publicités pour des produits particulièrement polluants ou dévastateurs pour l'environnement. Ce pourrait être le cas pour les SUV», conclut le Vaudois.

«Chaque automobiliste connaît ses droits»

«Pathétique... » Sa collègue Adèle Thorens (Verts/VD) déplore un slogan «qui érige l’irresponsabilité en valeur. Cela prêterait à sourire si la situation climatique n’était pas aussi grave. C’est complètement déplacé et lamentable de cynisme». Mais, pour Manfred Bühler (UDC/BE), membre de la Commission des transports, ce n'est pas aux politiciens de juger les publicités des marques automobiles: «La puissance et la vitesse servent à vendre certaines voitures depuis des lustres. Chaque automobiliste connaît ses droits et devoirs en matière de trafic automobile, une publicité n’y changera évidemment rien. Pensez-vous sérieusement que cette publicité vient en tête de l’automobiliste au moment de prendre le volant et l’encourage à presser sur le champignon et à se croire tout permis parce qu’il n’aurait aucun devoir?»

Au pied de la lettre

Peut-être que l'occasion fait le larron.... Son collègue Philippe Nantermod (PLR/VS) se montre en tout cas laconique: «Il me semble que malheureusement, certains conducteurs prennent ce genre de slogan au pied de la lettre dans leur manière de rouler. Heureusement, on ne laisse plus trop passer cela…»