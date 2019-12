Depuis Noël, la patinoire de Tramelan (BE) n'a plus de glace, la faute à une panne de moteur. Dommage pour les hockeyeurs, renvoyés à St-Imier (BE) et à Saignelégier (JU) mais aussi pour les patineurs du dimanche.

«Avec le manque de neige, la patinoire devrait constituer le principal but de loisir sportif», commente son responsable, Michel Nydegger. Certains hivers, des patinoires naturelles fleurissent dans la région, mais pas cette année: «Il ne fait pas assez froid», remarque le responsable de la patinoire des Lovières.

L’alarme automatique a alerté les pompiers le 24 décembre, vers 20h, lorsque la machinerie s'est arrêtée. «On pensait pouvoir sauver la glace, mais elle ne tient pas plus de 48 heures si elle n'est pas refrodie», raconte Michel Nydegger.

Vieux de 34 ans

«Changer un moteur vieux de 34 ans s'est révélé impossible», rapporte Michel Nydegger. La réparation de cette machine de 850 kilos a été effectuée en deux jours par une entreprise zurichoise, mais la patinoire des Lovières restera sans doute hors service jusqu’au vendredi 3 janvier.

Il s'agit maintenant de refaire la glace, alors que l'entreprise de marquage s'est annoncée en vacances. La machinerie sera enclenchée mercredi. Jeudi, une première couche de glace sera posée comme un mille-feuilles, puis la surface sera blanchie à la craie.

Dernière opération: des logos et des pubs en papier seront déployés avant la fabrication d'une seconde couche de glace et le passage de la surfaceuse-lisseuse.

