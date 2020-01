Jusqu'ici, le patron de Crédit Suisse, Tidjane Thiam, était resté en retrait des affaires concernant la banque et ses investissements dans les énergies fossiles contestés par les activistes du climat. Dans le cadre du Forum de Davos, le journaliste de la RTS Darius Rochebin a pu l'interroger sur ces questions, et notamment à propos de Roger Federer, qui prête son image à la banque.

«Je l'écouterai comme toujours»

Dans leur campagne #RogerWakeUp, les activistes demandaient que le tennisman coupe ses liens avec la banque si elle ne changeait pas de stratégie. Tidjane Thiam a déclaré qu'il sera à l'écoute des recommandations que lui fera le cas échéant le champion: «Je l’écouterai comme je l’ai toujours écouté, promet-il. C’est quelqu’un de très attentif. Il suit nos projets de très près et s’investit. Il est aussi d’une très grande générosité personnelle dans l’aide aux enfants, notamment via sa fondation».

L'invitation est lancée

Tidjane Thiam se dit également prêt à échanger avec Greta Thunberg et avec les activistes lausannois, condamnés puis acquittés pour avoir occupé les locaux de sa banque en y jouant une partie de tennis fantoche: «Ils peuvent venir me voir, a-t-il lancé, pour une discussion ouverte.» L'invitation est donc lancée, on verra si elle sera suivie d'un revers gagnant...

Plus de centrales thermiques

Dans cette échange de vues avec Darius Rochebin, le patron du Credit Suisse confirme sa volonté de ne plus accorder de prêt à des projets de centrales thermiques, dans un esprit de transition écologique. Franco-ivoirien, il souligne que son origine africaine l’a aidé à développer «une conscience écologique bien avant les années 2000 et à soutenir des projets notamment pour les forêts, qu’il poursuit actuellement».

Déclarations d'intentions pas suffisantes

L'humoriste Thomas Wiesel a ironisé sur Twitter: «C'est super rentable de perdre un procès, 8 minutes d'interview avec Darius, plus une vidéo selfie tout-sourire, pour expliquer que la porte est ouverte et que CS sont les champions du climat. Dommage que ça soit que dans leur tête, et pas dans les chiffres...»

Nous ne nous satisfaisons pas des déclarations d'intention. Cet exemple n'est évidemment que la pointe de l'iceberg. C'est pourquoi nous continuerons à lutter. En route vers la grève générale: organisons-nous pour le 15 mai et au-delà! https://t.co/Yf6oW7r2QT — Grève du Climat Suisse #RogerForClimate (@greveduclimat) 20 janvier 2020

E.F.