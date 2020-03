Séisme politique dans le canton du Jura. Le PDC a perdu dimanche son 2e siège au gouvernement. La socialiste Rosalie Beuret Siess a largement devancé la candidate démocrate-chrétienne Anne Seydoux-Christe. L'exécutif bascule au centre gauche.

La candidate socialiste a encore amélioré son score par rapport au 1er tour. Rosalie Beuret Siess a obtenu 10'486 voix (46,9%) soit une avance de 1995 voix sur la candidate du PDC Anne Seydoux-Christe avec 8491 voix (38%). L'UDC Romain Schaer est largement distancé avec 3379 suffrages (15,1%). La participation s'est élevée à 39%.

Le PDC jurassien a donc perdu le siège laissé vacant au gouvernement par la démission de Charles Juillard à la suite de son accession au Conseil des Etats. Pour la première fois de l'histoire du canton du Jura, les démocrates-chrétiens ne sont plus le premier parti du gouvernement qui compte désormais 2 PS, 1 PDC, 1 PLR et 1 PCSI.

Le rejet par le PDC d'une offre de l'UDC qui proposait le retrait de son candidat à condition de pouvoir faire liste commune aux élections cantonales du 18 octobre a aussi pu contribuer à l'échec d'Anne Seydoux-Christe. Pour le comité directeur, cette demande était irrecevable.

L'appel à la mobilisation et au vote utile lancé par le PDC n'aura donc pas eu l'effet escompté, comme l'a reconnu le président du parti Pascal Eschmann. Le PDC avait pourtant obtenu le soutien du PLR et du PCSI.

Élan de la gauche

Alors que la droite partait divisée dans la course au gouvernement, la gauche montait unie au front, Rosalie Beuret Siess ayant obtenu le soutien des Verts et de CS-POP. La quadragénaire de Porrentruy a sans doute profité aussi de l'élan créé par des thèmes comme l'égalité et le climat.

Plus important parti du canton à l'issue des élections fédérales, le Parti socialiste a donc repris son deuxième siège perdu en 2015. Il estime que cette nouvelle composition de l'exécutif correspond davantage aux aspirations des Jurassiens.

Une autre première concerne la représentation féminine au gouvernement. Avec l'élection de Rosalie Beuret Siess, c'est une femme qui rejoint Nathalie Barthoulot au sein de l'exécutif. Jusqu'à présent il n'y avait à chaque fois qu'une seule femme.

Mandat limité dans le temps

Rosalie Beuret Siess repassera par les urnes le 18 octobre lors des élections cantonales. La socialiste ne sera en place que quelques mois donc et sans l'assurance d'être en mesure de poursuivre son mandat au cours des cinq prochaines années. (ats/Le Matin)