Jeudi 11 juin, le Conseil national s'est prononcé sur une initiative parlementaire de Natalie Rickli (UDC/ZH), déposée en 2016 déjà, qui demande à ce que la peine plancher pour un viol soit de trois ans, afin que toute personne condamnée à ce titre ne puisse pas obtenir un sursis, comme c'est le cas dans le droit actuel.

Le plénum désavoue la commission

Le Conseil national a accepté cette proposition par 77 voix à 72 et 14 abstentions. Avec ce résultat, le plénum a désavoué sa Commission des affaires juridiques, qui recommandait de la rejeter par 14 voix à 9. Depuis circule sur les réseaux sociaux le vote des Valaisans, où il est montré que Mathias Reynard (PS/VS) et Christophe Clivaz (Verts/VS) ont refusé cette proposition et que Sydney Kamerzin (PDC/VS) s'est abstenu, tandis que les cinq autres l'ont soutenue.

Projet aux Etats

Ainsi publié sur les réseaux sociaux, ce résultat laisserait entendre que ces trois «moutons noirs» feraient le jeu des violeurs. Cela revient à manipuler un vote pris isolément. En effet, la majorité de la Commission des affaires juridiques proposait de se rallier à une proposition de sa consoeur des Etats pour traiter cette question dans «le cadre d’une approche globale des modifications du droit pénal relatif aux infractions sexuelles.»

Un autre processus

La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a mis en route cette réforme avec l'aval de la cheffe du Département de justice et police, Karin Keller-Sutter. Les trois élus n'ont donc pas refusé de durcir les peines pour les violeurs, mais se sont ralliés à ceux qui estiment qu'il faut traiter le sujet dans un autre processus déjà engagé au Parlement.

«Pour une révision harmonisée»

Interpellé sur sa page Facebook, Mathias Reynard s'est expliqué: «Je suis personnellement favorable à une augmentation des peines pour les violeurs, et en particulier de la peine maximale, ce que ne propose pas la motion UDC, mais dans un projet d’ensemble. On votera après l’été sur le projet du Conseil fédéral. L’idée serait d’éviter d’avoir des incohérences: par exemple, avec la décision de jeudi passé, on punirait plus sévèrement le viol que le meurtre passionnel. C’est une aberration. On voit bien que ça crée des incohérences et qu’il faut une révision harmonisée.»

Eric Felley