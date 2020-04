Dans un mois? Trois mois ? Six mois? A la fin de l'année? A quel moment les Suissesses et les Suisses estiment-ils pouvoir reprendre une vie normale? C'est l'une des nombreuses question du sondage Tamedia lancé ce mercredi, pour mieux connaître l'opinion de la population après un mois de semi-confinement.

Jusqu'au déconfinement

Avez-vous peur d'attraper le virus? Quelles sont les conséquences les plus lourdes de cette situation sur votre vie? Comment jugez-vous les décisions du Conseil fédéral? Alain Berset ou Simonetta Sommaruga ont-il ou elle été à la hauteur? Faut-il introduire l'obligation de porter un masque? Faut-il surveiller la population avec les téléphones mobiles? Les auxiliaires de la santé méritent-ils d'être mieux payés? Voilà autant de questions autour de la gestion de cette épidémie et de la perspective plus ou moins lointaine d'un déconfinement par étapes.

E.F.