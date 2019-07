Les personnes nées en 2003 pourront passer leur permis de conduire à 18 ans malgré les nouvelles règles sur la conduite accompagnée. Le Conseil fédéral a adopté mercredi une règle spéciale à leur intention.

A la fin de l'année dernière, le Conseil fédéral a décidé que les jeunes de moins de 20 ans devraient conduire durant un an avec un accompagnant avant d'obtenir leur bleu. Afin qu'ils ne doivent pas attendre leurs 19 ans pour décrocher le précieux sésame, le gouvernement a abaissé l'âge minimum pour le permis d'élève à 17 ans.

Les nouvelles règles s'appliqueront dès le 1er janvier 2021. Toutes les personnes nées en 2003 ne seront toutefois pas obligées de faire une année entière de conduite accompagnée. Celles qui ont leur permis d'élève en 2021 pourront passer leur permis dès la date de leur majorité.

Les personnes nées en 2002 devront obtenir le permis d'élève en 2020 si elles ne souhaitent pas effectuer la phase d'apprentissage de 12 mois. Les nouvelles règles doivent renforcer la sécurité routière: plus les courses accompagnées avant l'examen sont nombreuses, moindre sera le risque d'accident, espère le Conseil fédéral.

Une journée de formation

La validité du permis d'élève sera par ailleurs illimitée, contre deux ans actuellement. Autre modification: la formation complémentaire ne durera plus qu'une journée et devra être suivie dans un délai d'un an à compter de l'examen de conduite. Les âges de conduite de certaines motos seront par ailleurs abaissées afin d'être harmonisées avec ceux de l'Union européenne et l'accès aux engins plus puissants restreint.

Un autre changement est déjà en vigueur. Depuis le 1er février, les conducteurs qui ont passé leur examen pratique avec une voiture automatique peuvent également conduire des véhicules manuels. (ats/nxp)