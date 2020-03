«On est en train de déclencher une crise économique de manière irréfléchie!» Hier soir, à l' heure du «19:30» sur la RTS, on le sentait chaud-bouillant, comme on dit. Invité à s'exprimer sur l'évolution des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus en Suisse, le conseiller d'Etat Philippe Leuba était quasi hors de lui: «On diffuse une peur panique. On voit cette dérive, on fait fi du bon sens, on annule à tour de bras telle ou telle manifestation sans mesurer les origines du mal et les conséquences que cela peut avoir sur la société.»

«On en guérit en 4 ou 5 jours»

A la question du présentateur sur la responsabilité des autorités fédérales qui auraient surréagi, il a botté en touche: «Il règne un flou artistique préjudiciable, incompris par les gens comme vous et moi.» Précisant ensuite, qu'il avait passé deux heures dans la journée avec le médecin cantonal vaudois à discuter du problème, il a estimé qu'il fallait protéger la population à risque, mais: «Pour la population qui n'est pas à risque, on guérit du coronavirus en 4 à 5 jours à travers une prise de Dafalgan, comme n'importe quelle grippe.»

Un vent de panique

S'il dit faire confiance à l'Office fédérale de la santé publique, le chef de l'Economie vaudoise constate: «Nous ne sommes pas face à une nouvelle peste noire comme celle qui a sévit en 1347 en Europe... On génère un vent de panique global qui ne repose sur strictement rien». Après avoir évoqué, enfin, le cas d'un restaurateur qui a vu un couple annuler sa réservation à cause de l'épidémie, Philippe Leuba a eu cette formule en guise de conclusion: «C'est une psychose généralisée entretenue par des décisions irréfléchies».

E.F.