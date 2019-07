C’est donc le cancer qui a eu le dernier mot, emportant dimanche Pierre Keller, 74 ans. Mais des mots, l’ancien patron de l’École cantonale d'art de Lausanne (ECAL) ou de l’Office des vins vaudois aura eu le temps d’en distiller beaucoup. Célèbre pour ses coups de gueule, Pierre Keller pouvait se montrer truculent, cru, imagé, grossier, vachard, drôle, provocateur, fleuri. Et souvent avec talent. Nous avons sélectionné dix de ses saillies.

«Un vigneron abstinent ne fera jamais du bon vin.» Dans le «Matin Dimanche», octobre 2008

«Le rôle que j’ai eu durant toute ma carrière à l’État de Vaud c’est celui de putzfrau. J’ai dû mettre de l’ordre partout, j’ai dû nettoyer partout et quand je suis arrivé aux vins vaudois, il y avait beaucoup de poussière.» Interview à Swiss Wine Directory, mai 2018.

«Je passe quarante week-ends par année à l’étranger, à cause de cette mondialisation à deux balles qui n’épargne pas non plus le milieu de l’art.» Dans «24 heures», juillet 2008.

«Oui, oui, oui, j’aurais pu avoir plus de succès, j’aurais dû être plus désagréable, j’aurais voulu être plus emmerdeur.» Dans «Bilan», octobre 2011

«Cette demoiselle insupportable mérite une paire de claques.» Sur les ondes de la RTS, décembre 2008. À propos d’Isabelle Chevalley…

«Un ami m’a dit: Tu verras, quand tu seras à la retraite, tu vendras tes cochonneries dans le monde entier!» Alors que ses photos de culs de chevaux étaient exposées à Paris, en septembre 2009, dans «24 heures»

À propos d’une «performance» d’un étudiant de l’ECAL qui avait roulé nu à vélo à Lausanne: «J’espère au moins qu’il a mis une selle!» En juin 2009, dans «24 heures».

À propos d’une affiche du Montreux Jazz montrant un homme nu: «J’ai pensé que j’aurais affaire à un dieu vivant et je me réjouissais de le rencontrer. Finalement c’était un nain.» RTS, juin 2016.

«Arrêtons de vouloir faire le triomphe de l’administration et de la fadeur. A Berne, on aime la sauce béchamel qui n’a pas de goût. Mais cela ne fait pas le succès d’une école.» Octobre 2009, dans «24 heures».

«Où je trouve l’énergie de tout enchaîner? Je force un peu et je tire sur la corde. Je pense que le blanc vaudois n’y est pas pour rien. C’est aussi extrêmement dopant de jouer les emmerdeurs.» Dans le «Matin Dimanche», octobre 2008

(Le Matin)