En mai 2019 à Lausanne, relate «24 heures», un cycliste a décidé de ne pas emprunter une piste cyclable et de continuer sa route sur la chaussée. Il a été collé par la police municipale en vertu de l’article 46 de la loi sur la circulation routière: «Les cyclistes doivent circuler sur les pistes et les bandes cyclables.»

Mais l’homme a contesté l’ordonnance pénale. Et il a obtenu gain de cause car, comme le titre le quotidien vaudois, la piste cyclable a été «jugée trop dangereuse pour y rouler»…

Comment est-ce possible? Cette installation située quai de Belgique débute en bas de l’avenue de la Tour-Haldimand, lorsqu'on s’engage sur les quais d’Ouchy. Il s’agit d’un couloir pour les cyclistes et les piétons, partagé en deux par une ligne jaune discontinue.

«Une situation conflictuelle»

Or a plaidé l’homme qui n’a pas voulu s’y engager, «tant les piétons qui ne respectent pas la signalisation et marchent donc sur l’entier du trottoir que les utilisateurs des appareils horodateurs» rendent les lieux dangereux. Et il a été suivi par la justice.

De manière générale, ce cas illustre «un problème auquel les vélos sont souvent confrontés», écrit «24 heures». Sur le cas particulier, la municipale lausannoise en charge de la mobilité, Florence Germond, ne parle pas de «dangerosité» mais admet un «inconfort lié à une situation conflictuelle entre piétons et cyclistes».

La socialiste a encore précisé que son délégué vélo a admis «que la piste sur trottoir du quai de Belgique ne fonctionnait pas à satisfaction et ne correspondait plus à nos pratiques actuelles en matière d’aménagements cyclables».

