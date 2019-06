Le lobbyisme à Berne est un sujet en perpétuel débat. Ces dernières années, le conseiller aux Etats Didier Berberat (PS/NE) a eu le courage de porter les ambitions d'une réforme visant à apporter plus de transparence et réduire les effets perturbants des lobbyistes au Palais fédéral. Le Conseil national a décidé ce mardi par 103 voix à 72 qu'il n'en voulait pas.

La cote de probité du monde politique

Après quatre ans de travaux parlementaires, ne demeurait plus que l'idée d'un registre public. Les parlementaires disposent de deux cartes d'accès au Palais à transmettre à leur famille, à leur collaborateur ou à des «représentants d'intérêts». Ces derniers auraient dû indiquer qui sont leurs mandants. C'est un maigre résultat et Didier Berberat mérite sans doute d'être appelé le Sisyphe du Palais fédéral, tant sa tâche a été contrariée. Finalement, cette modeste avancée a été refusée par la droite bourgeoise. En agissant ainsi, elle n'a guère amélioré la cote de probité du monde politique.

Des stratégies d'influence

Mais cette question est bien plus complexe que la tenue ou non d'un registre. Le rôle des lobbyistes fait partie des stratégies d'influence à Berne. La présence de tel ou tel accrédité au Palais fédéral n'en est qu'une parmi d'autres. Il y a sans doute bien des personnes qui n'y mettent jamais les pieds et qui exercent à distance un pouvoir plus décisif que nombre d'élus ou de commis voyageurs qui circulent dans ses couloirs.

Discret et secret

Que ce soit pour les lobbies, pour le financement des partis ou pour les sièges dans les conseils d'administration, la transparence demeure un concept de combat. Dès que vous créez plus de transparence dans l'espace politique, vous créez une nouvelle zone d'ombre dans laquelle vont se cacher les intrigants. Dès le moment où les lobbyistes figurent en toutes lettres dans un registre et quels sont leurs maîtres, ils perdent en puissance. Par nature, la qualité du lien d'intérêt se mesure à sa discrétion, sa confidentialité ou son secret. Ce sont du moins des valeurs qui sont défendues mordicus à Berne.

Une force contre la corruption

La lutte pour la transparence est donc semblable au mythe de Sisyphe, où le héros pousse sans fin son caillou au sommet de la montagne, d'où il dégringole aussitôt. Elle ne sera jamais une situation acquise et durable. Ce n'est pas pour autant qu'il faut y renoncer, bien au contraire. C'est la force qui contrebalance les espaces de corruption, là où la fonction d'élu ou d'intermédiaire devient parfois monnayable.

Une image qui n'en sort pas grandie

C'est le rôle de certaines associations et des médias que de déplacer leurs projecteurs sur les zones d'ombre pour prendre soudain dans la lumière aveuglante ceux qui s'y trouvent... Qu'il y ait un règlement ou pas, l'opinion publique sanctionne les intrigants lorsqu'ils sont démasqués. Le revers de cette mentalité, c'est que l'image du monde politique n'en sort pas grandie. Mais peut-il en être autrement ?

(Le Matin)