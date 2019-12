Crans-Montana affiche complet en cette période de Fêtes. Pour les touristes comme pour les indigènes qui se déplacent dans la station valaisanne en voiture (mauvaise idée!), pas facile cependant de trouver une place de parc. Même si de nouveaux parkings ont vu le jour, ces dernières années, dans le centre de la destination.

Les agents de la police locale ont donc du travail plein les bras pour - tenter de - faire un peu d'ordre dans ce «joyeux» brouhaha. Mais, plutôt que de sanctionner et de verbaliser, ils ont choisi la prévention et la tolérance. A travers le message suivant «posté» sur les pare-brises des véhicules «coupables»: «Nous avons constaté que votre véhicule est en stationnement non conforme. Merci de bien vouloir respecter la signalisation à l'avenir. Nous nous permettons quand même de vous distribuer quelques «amandes» salées. Joyeuses fêtes.»

Rédigé en français et en anglais, ce mot doux est accompagné, «physiquement», par quelques délicieuses amandes grillées.

A l'heure où Crans-Montana est décriée de toutes parts, notamment avec l'affaire Vitek et la sortie du Magic Pass, ce genre d'initiative constitue sans (nul) doute la meilleure carte de visite pour la station...