Cinq à trois. La députation valaisanne a-t-elle exprimé clairement l’opinion de tous les Valaisans lors du vote, jeudi, au Conseil national contre le Mariage pour tous? Probablement que non. En tout cas, dans le Valais romand, lorsque la proposition passera devant le peuple, une majorité sera favorable aux milieux homosexuels. Dans la composition actuelle, la dominante conservatrice du canton est sur-représentée pour un tel sujet de société.

Elle rend son tablier

Mais dans cette image, c’est le huit à zéro qui interpelle en ce 14 juin, où l’on commémore la Grève des femmes. Cette semaine, l'actualité a évoqué la succession de l’unique femme au Gouvernement valaisan. L’année prochaine, Esther Waeber-Kalbermatten rendra son tablier, expression tout à fait de circonstance. La candidature de Mathias Reynard (PS/VS) pour sauver le siège socialiste aurait pour résultat un Conseil d’Etat à 100% masculin. Mais rien n'est joué.... Du côté du PDC, on songerait à dénicher une candidature féminine dans le Valais central pour sauver la majorité au Gouvernement.

Parité partout

Admettons, avec le PDC valaisan, que le véritable mariage ne peut être que celui d’un homme et d’une femme capable de procréer. C’est vrai que dans le mariage, on trouve un quota incontestable de 50/50. Alors, s’inspirant de cette parité, la politique devrait être cohérente et intégrer les femmes d’égal à égal dans le partage des responsabilités publiques. C'est aussi simple que l'oeuf de Colomb.

«On a tout essayé»

Le Valais écrit une nouvelle Constitution et c’est là qu’il devrait songer à introduire cette obligation de la représentation féminine. On trouve légitime d’assurer scrupuleusement la représentation des régions, mais pas la simple représentation des genres, qui a aujourd’hui une toute autre résonance sociale. Mais, allez dire cela à un politicien valaisan aguerri, il vous répondra par un haussement d’épaules, qui signifiera: «On déjà a tout essayé, mais tu vois comment…»

En réalité, tant que l'on ne gratte pas le fond du problème, le fond de la casserole, là où la culture partisane réunit la famille politique autour du barbecue, là où les hommes grillent la viande en buvant du blanc et où les femmes pèlent les patates en s'occupant des gamins, on n'a encore rien essayé du tout, tu vois comment.

Eric Felley