L'édito d'Eric Felley

La Suisse politique vit au rythme des initiatives populaires. Elles sont de plus en plus nombreuses.



Actuellement, sept sont pendantes devant le Parlement, sept autres devant le Conseil fédéral et dix autres sont en phase de récolte de signatures.



Potentiellement, cela représente vingt-quatre votations populaires ces prochaines années et autant de débats passionnés.



Sur le terrain, cela signifie 2,4 millions de signatures récoltées ou à récolter sur une période d’environ cinq ans. C’est une formidable machine démocratique.



Nulle initiative ne part sans avoir une petite chance. Souvenons-nous de l’interdiction des minarets, de la limitation des résidences secondaires ou de la lutte contre les rémunérations abusives. Les commentateurs ne leur donnaient guère de chances, mais le peuple en a décidé autrement.



Ces dix dernières années, sept initiatives ont été acceptées, un record dans l’histoire de la Suisse moderne. Ce n’est pas un hasard si elles se multiplient.



Mais gare aux leurres démocratiques. Certaines ont été acceptées et appliquées d’une manière laborieuse. Les rémunérations des managers n’ont pas varié à la baisse.



La maîtrise du flux migratoire a fait l’objet d’une mesurette. La mise en œuvre du renvoi des criminels étrangers a été un casse-tête juridique.



On dit que la démocratie ne s’use que si l’on ne s’en sert pas. À trop s’en servir, elle peut finir aussi par user. Surtout si elle prolonge des débats sans fin, qui n’atteignent jamais concrètement les choses.