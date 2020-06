Les délégués du Parti socialiste et du Parti libéral-radical se réunissent en assemblée samedi, mais aucun en présentiel. Tandis que le PS définira ses mots d’ordre pour les votations fédérales du 27 septembre, le PLR devrait réélire Petra Gössi à sa tête.

Les délégués du PS adoptent samedi les mots d’ordre pour cinq objets soumis en votations fédérales en septembre prochain. Ils devraient dire oui au congé paternité et non aux quatre autres sujets: l’initiative de limitation, l’achat de nouveaux avions de combat, l’augmentation de la déduction fiscale pour la garde des enfants et la loi sur la chasse.

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga et le conseiller fédéral Alain Berset ne manqueront pas ce rendez-vous avec leur parti tandis que Christian Levrat assistera à sa dernière assemblée en tant que président du PS. Les délégués se prononceront encore sur l’initiative pour une 13e rente AVS et différentes résolutions pour sortir de la crise post-coronavirus.

Élection à la tête du PLR

Le PLR ne se déterminera pas sur les prochaines votations fédérales avant le mois d’août. Les délégués vont par contre réélire Petra Gössi à la tête du parti, seule candidate en lice. Les vice-présidents, le conseiller aux Andrea Caroni (AR) et le conseiller national Philippe Nantermod (VS) se présentent à nouveau.

De nouveaux candidats se proposent pour venir compléter l’équipe au comité directeur. Il s’agit du conseiller aux États Philippe Bauer (NE), et des conseillers nationaux Alex Farinelli (TI) et Andri Silberschmidt (ZH). L’assemblée des délégués traitera également d’une modification du mode d’élection des délégués.

ATS