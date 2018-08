Il l'avait promis. Il l'a écrit. Son dernier livre, «Le côté obscur de la lumière», surtitré «Petit manuel de survie», sera verni le vendredi 31 août. Avant sa parution officielle, l'écrivain-politicien-libre penseur de 58 ans ne s'exprimera pas. Contacté par lematin.ch, il a décliné notre demande d'interview. Dans une vidéo diffusée sur YouTube lundi, il évoque pourtant sa nouvelle vie en dehors de la politique, son point de vue sur la crise migratoire ainsi que la sortie de son ouvrage sans pour autant en déflorer le contenu.

Oskar Freysinger (VS/UDC) est très discret depuis le 19 mars 2017. Le second tour des élections au Conseil d'Etat le met au tapis après vingt ans de politique suractive, dérangeante, tonitruante et atypique: conseiller communal PDC (!) à Savièse (1997-2001), cofondateur de l'UDC-Valais en 1999, député au Grand Conseil (2001-2005), conseiller national (2003-2015), enfin, brillamment élu à l'Exécutif cantonal où il hérite du Département de la formation et de la sécurité pour une législature unique (2013-2017). Fin avril 2017, il rend les clefs de son bureau sans flonflon et se retire de la scène médiatico-politique, où il prenait tant de place, sur la pointe des pieds.

«Le combat va continuer d'une autre manière»

Dans son interview YouTube de quasi 25 minutes, l'homme à la queue-de-cheval raconte sa vie d'ermite dans son chalet depuis un an et demi. Il médite, réfléchit, fait le point. Il lit aussi énormément, écrit encore plus. Et lorsqu'on lui demande si les rumeurs d'un retour en politique sont tangibles, il réplique posément: «On ne peut pas faire abstraction en tant que citoyen. Elle nous accompagne dans notre vie. Si on ne s'en occupe pas, elle ne nous oublie pas. Mais je ne veux plus retourner dans la politique politicienne. J'ai été 20 ans là-dedans. Maintenant, le combat va continuer d'une autre manière. Ce sera plus un combat d'idées, moins ce combat où il faut absolument être élu. Finalement, on est pris dans un carcan qui nous laisse peu libre.»

Et de poursuivre: «Je veux pouvoir m'exprimer sans entraves, un engagement parallèle à mon activité d'écrivain, sans être encombré. L'écriture, c'est la priorité. Avec d'un côté, un esprit libre qui commente la politique, et, de l'autre, un écrivain qui publie des œuvres.» Oskar Freysinger ne chôme pas comme il se plaît à le préciser. «J'ai composé une comédie musicale qu'on va orchestrer et mettre en scène. J'ai aussi des projets de chansons et de livres.» Enfin sur la liberté, le Valaisan se demande où se situe la civilisation. «Dans le chaos des grandes villes? La liberté telle qu'on essaie de nous la faire concevoir en Occident, c'est consommer le plus possible, n'importe quoi, n'importe comment. Une sorte de liberté qui repose sur la déresponsabilisation des individus, c'est complètement idiot. C'est le pire des esclavages qu'on puisse imaginer.»

«Du palpitant, du direct, du lourd»

En quinze ans, l'homo politicus a écrit 16 livres. La moitié en français, l'autre en allemand (ndlr. il est professeur d'allemand). «J'avais toujours mauvaise conscience. Je devais me hâter. J'étais sous pression. Maintenant j'ai plus de temps. Les idées mûrissent. Cela permet plus de profondeur au texte.» La profondeur du texte de son livre à paraître «Le côté obscur de la lumière», nous ne la connaîtrons pas avant le 31 août, jour de la publication officielle.

Son auteur a transmis à ses amis un message prometteur de mots incisifs et tranchants: «Salut les amis, Mon nouveau livre va sortir prochainement. 340 pages de dynamite. Du palpitant, du direct, du lourd, mais aussi du poétique, des drames, des montagnes d’émotions, d’humour, d’autodérision. Le récit d’une année infernale entre l’été 2016 et l’été 2017. Ca ne va pas plaire à tout le monde, mais ce texte n’est pas fait pour caresser dans le sens du poil, il répond à une nécessité psychologique et morale. Merci de forwarder à vos contacts et de me faire éventuellement l’honneur et la joie d’être présents au vernissage. À bientôt, j’espère. Oskar.»

Sur son site, la librairie Payot présente déjà l'ouvrage. Ces quelques lignes de résumé finissent par: «Oskar Freysinger vécut une campagne électorale qu’il aborda comme le Titanic fonçant sur son iceberg et … y survécut. Dans ce livre, il rend compte d’une plume décomplexée, drôle et lucide de sa mise à mort publique et de l’art de cultiver des roses sur la fumassière de la politique.» Les flèches s'annoncent piquantes.

*«Le côté obscur de la lumière» – Brinkhaus Verlag. Vernissage le vendredi 31 août, à 17h, à la librairie Payot, à Sion.

