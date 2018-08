Mardi 12 juin, en fin de matinée, au hasard d’une visite privée, je rencontre Pascal Couchepin dans le long couloir qui traverse de part en part la clinique de La Lignière, située sur la Côte vaudoise. Le convalescent VIP a été admis dans le service de réhabilitation cardio-vasculaire (RCVS) après une opération en urgence au CHUV. Interpellée par sa présence, je le salue: «Bonjour, vous vous souvenez de moi? Comment allez-vous?» Et lui tends la main. La poignée est toujours aussi déterminée et ferme. L’ancien président de la Confédération est, en revanche, amaigri, la démarche est fragile. Sa réplique est directe: «Je n’ai pas le temps maintenant, on m’attend pour un rendez-vous médical. Je suis pressé». J’attendrai donc.

L'ancien président de la Confédération lors d'une discussion à l'Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID), à Genève, en janvier 2017. ©Frank Mentha

Après le repas de midi, je m’approche de la terrasse du centre de réadaptation. Il fait grand beau. Un petit groupe se tient là, dehors, et plaisante avec ce patient pas tout à fait comme les autres. J’espère que je pourrais m’enquérir de sa santé et qu’il voudra bien me dire deux mots du mal dont il souffre. Ce sera un «non» catégorique. Son franc-parler n’a pas varié d’un iota. Je suis priée de renoncer parce que «cette information n’intéresse personne». M’étant présentée, il préfère évoquer la triste fin du «Matin» papier qui approche et me souhaiter gentiment bon courage. Je le remercie et m’en vais. Le robuste libéral-radical ne veut pas que l’on parle de son accident cardio-vasculaire (ndlr. pontages coronariens) et de sa présence à la Lignière.

Bienveillantes inquiétudes

Aujourd’hui, le politicien, qui reste une personnalité marquante de la scène politique suisse et internationale, est de retour dans son fief de Martigny. Ses concitoyens le croisent en ville, s’interrogent et s'inquiètent avec bienveillance. L’homme politique a triste mine. Il est affaibli. Dans les différents milieux que nous avons contactés, tous invoquent le droit à la sphère privée de Pascal Couchepin et respectent son souhait de rester discret. Dans la cité d’Octodure, l’état de santé de l’ex-conseiller fédéral est un véritable tabou, quasi un secret d’État. (Le Matin)