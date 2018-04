Les sections zurichoises de l’UDC seraient «endormies», selon Christoph Blocher. Albert Rösti exige d’elles «plus de travail» et Adrian Amstutz évoque un «engagement raté». Les ténors du parti ne sont pas tendres avec la base après le revers électoral aux élections locales, relève la SonntagsZeitung.

«Je crois que Christoph Blocher et son environnement, en se raccrochant à de vieux thèmes de campagne, sont également à blâmer», réplique Rico Käser, président de l’UDC Kloten qui vient de perdre 13 sièges. Et de poursuivre: «Blocher a beaucoup apporté ces dernières années et l’UDC ne serait certainement pas ce qu’elle est aujourd’hui sans lui, mais maintenant il est temps pour lui de se retirer complètement et de ne pas tirer les ficelles en coulisses». À Dietikon, le président Rochus Burtscher évoque un «affront» de la direction à l’égard de ceux qui consacrent leur temps libre au parti.

Quant à la montée en puissance de la fille du tribun, Magdalena Martullo-Blocher, elle desservirait le parti. Ueli Kuhn, président de la section d’Illnau-Effretikon, évoque des soupçons de «népotisme» néfastes à l’image du parti. (Le Matin)