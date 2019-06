La pollution d'une nappe phréatique par des rejets d'eaux industrielles a été fatale à l'entreprise chimique Rohner SA, à Pratteln (BL). Mise sous pression par les autorités et devant faire face à l'irritation de la clientèle, la firme se retrouve dans les chiffres rouges et dépose le bilan.

En mars encore pourtant, Rohner SA évoquait «d'excellentes perspectives pour 2019 et un carnet de commandes plein», rappelle l'entreprise bâloise lundi dans un communiqué. Mais, contrainte de prouver que son système de canalisation n'avait pas de fuite et appelée à combler des «lacunes évidentes», selon les autorités, dans son organisation et sa politique d'information, l'entreprise a perdu la confiance de ses clients.

Le conseil d'administration de l'entreprise n'a eu d'autre alternative que d'annoncer, lundi dans un communiqué, son dépôt de bilan. Fondée en 1906 et employant aujourd'hui quelque 200 personnes sur son seul site de Pratteln, ce sous-traitant de la chimie et de la pharma ne dit rien sur son avenir.

L'entreprise avait repéré une fuite le 12 février, mais elle n'a pas informé les autorités. La pollution a été constatée dans le cadre d'un contrôle de routine de la nappe phréatique à la fin du mois de février. On ne connaît pas la quantité d'eau industrielle qui s'est déversée dans la nappe, ni les substances qu'elle contenait et leur concentration. Toutefois, plusieurs substances ont été détectées, dont des solvants. Mais l'eau potable n'a jamais été polluée, selon les autorités.

Cette pollution est survenue après une série d'autres incidents. En février 2016, une explosion avait fait deux blessés et, en 2005, l'évaporation de substances avait pollué l'air. (ats/nxp)