«Que pensez-vous de l'obligation du port du masque dans les transports publics depuis le 6 juillet?». Cette question, nous vous l'avons posée en début de semaine dernière sur la page Facebook du Matin.ch et le moins que l'on puisse dire est que vous avez réagi en nombre. Vous avez été plus de 640 à prendre la peine d'exposer le fond de votre pensée. La tendance générale est que vous approuvez la décision des autorités sanitaires de rendre obligatoire les couvre nez et bouche dans ces espaces qui, par nature, sentent le renfermé.

Il y a les acquiescements lapidaires et nombreux, du type «Bravo» ou «Il était temps». Il y a les approbations désabusées, du genre «Puisque l'autodiscipline, ça ne marche pas...» ou «C'est embêtant mais nécessaire». Il y a aussi des «Ok» mais du bout des lèvres à l'instar de ce lecteur qui regrette le manque de distributeurs automatiques qui permettraient de se procurer un masque à la dernière seconde en cas d'oubli. «L'obligation me semble nécessaire et judicieuse, mais soyons lucide... Une obligation sans sanction équivaut à un conseil sans intérêt, fait sur un coin de bar durant une soirée un trop arrosée...», ajoute Eric.

Le deux poids, deux mesures

«Je porte le masque vu qu’il est obligatoire même si j’ai la conviction intime qu’il ne sert à rien», nous dit Pierre-Alain. Il y a aussi ceux qui s'inclinent mais qui relèvent le double discours des autorités sanitaires dans le temps: masques pas nécessaires lorsqu'il y avait pénurie et port qui devient la panacée maintenant que les stocks sont pleins. Il en est même qui en viennent à soupçonner que l'obligation n'a rien de sanitaire mais tout d'économique, comprenez «il faut bien écouler les stocks maintenant». Il y a enfin ceux qui estiment qu'il y a deux poids, deux mesures: pourquoi dans les transports publics et dans certains magasins et pas dans les boîtes de nuit? Un regret qui ressort à plusieurs reprises.

Parmi les rétifs, Caroline fait partie des plus radicales: «Opposée à l'obligation de porter un masque, que dis-je une muselière. La situation antérieure allait très bien», écrit-t-elle en regrettant la période où le bus était «vide ou quasi». «Absolument pas d'accord!», surenchérit Barbara peu avare en points d'exclamation, «Chacun doit être libre de décider.... on ne vit pas en Russie ou en Chine!»

