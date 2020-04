L'efficacité des mesures prises depuis le 16 mars laisse songeur. Après une vingtaine de jours de semi-confinement, l'épidémie n'a pas atteint encore son pic, selon les déclaration jeudi de «M. Corona», Daniel Koch de l'OFSP. Parfois, ce haut fonctionnaire joue avec nos nerfs, car la semaine dernière il disait que la courbe allait s'aplatir. Et puis, une semaine plus tard, nous n'avons pas fini de grimper. En 24 heures, il a fallu compter une cinquantaine de décès supplémentaires, des chiffres qui se rapprochent des statistiques italiennes.

Des mailles pas assez serrées

Ainsi, la Suisse a désormais l'une des proportions les plus élevées de cas pour 100'000 habitants en Europe a précisé l'OFSP. Ces chiffres devraient faire taire les politiciens qui réclament un retour à la normale le plus rapidement possible. Ces chiffres disent aussi qu'on n'en a pas fait assez. En tout cas, il n'est pas question d'assouplir des mesures qui ont montré un potentiel tout relatif. Soit nous comprenons encore mal comment se virus se propage, soit les mailles du confinement ne sont pas encore assez serrées. Soit les deux.

Plusieurs «chez soi»

Dans ces circonstances apparaît la fête de Pâques dans un décor bucolique de printemps. Alain Berset et les chefs de police cantonaux appellent les gens à ne pas se déplacer, à ne pas rejoindre leur chalet, à ne pas faire de la randonnée, ni prendre la moto... Ce sont des recommandations, pas des interdictions. Tout un chacun peut bien argumenter que sa résidence secondaire est autant un «chez soi» que sa résidence principale.

Pour terrasser la progression...

Mais, une fois encore, malgré les mauvais chiffres de cette semaine, il serait étonnant que le Conseil fédéral change de doctrine et décide aujourd'hui d'un confinement général pour les deux semaines de Pâques. Pourtant, cette mesure draconienne serait peut-être l'occasion de terrasser la progression de l'épidémie. Las, nos ministres tiennent à conserver cette petite parcelle de responsabilité individuelle pour la population. Apparemment, quel qu'en soit son coût.

De la mi-mai à la mi-juin...

Il reste à espérer que les citoyens se montreront à la hauteur de la confiance qu'on leur témoigne, en bridant leurs envies d'évasion durant ces deux semaines de Pâques, en réussissant l'exploit civique d'un auto-confinement total et volontaire. Sinon, nous risquons d'en prendre encore pour un mois, jusqu'à la mi-juin ou lieu de la mi-mai.

Eric Felley