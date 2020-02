Le député démocrate-chrétien Mohamed Hamdaoui a réagi au quart de tour à la lecture d'une enquête du «Matin-Dimanche» démontrant qu'à Bienne, l'imam autoproclamé Abu Ramadan continue à dénigrer les non-musulmans et à justifier la lapidation, en dépit d'une procédure pénale ouverte contre lui.

«Un citoyen libyen établi à Nidau a de nouveau tenu des propos potentiellement contraires à la loi dans une mosquée de Bienne», résume Mohamed Hamdaoui dans une interpellation urgente, en rappelant que dans un proche passé, «ce réfugié politique avait déjà été accusé d’avoir tenu des prêches haineux dans ce même lieu de culte».

Le député bernois établi à Bienne demande au Conseil Exécutif de lui indiquer ce qu'il compte entreprendre «pour empêcher cette personne d’enfreindre la loi».

«Moyens insuffisants»

«Les moyens à disposition des organes de surveillance sont-ils insuffisants et moins efficaces que ceux dont dispose la presse d’investigation?», s'interroge au passage Mohamed Hamdaoui, lui-même journaliste.

«Combien de prêches contraires à la loi pourra encore prononcer cette personne avant d’être poursuivie et sanctionnée?», insiste le député, révolté par la justification de la lapidation des femmes adultères par l'imam, lequel dispense également des cours de religion musulmane à des personnes mineures.

«Lutte contre la radicalisation»

Ce que suggère Mohamed Hamdaoui, c'est la fermeture d'une mosquée par laquelle est passé Nicolas Blancho, devenu président de l'Association du Conseil central islamique suisse (CCIS). «J'ai de la peine à croire qu'il manque des bases légales: il ne faut plus tergiverser!», dit-il.

«Le Conseil Exécutif est-il conscient qu’en ne prenant pas au plus vite des mesures énergiques pour empêcher que des lieux de culte ne servent de tribunes contraires à la loi, il ne rend pas service à l’écrasante majorité des musulmanes et des musulmans qui condamnent sans réserve de tels propos et luttent au quotidien contre la radicalisation?», conclut le démocrate-chrétien.

Vincent Donzé