Comme tout passe vite. Il y a une année à peine, la crise des gilets jaunes monopolisait les médias en même temps que Greta Thunberg et le réchauffement climatique. L’ex-ministre français de l’écologie, Nicolas Hulot, avait eu cette formule qui opposait ceux qui redoutaient les «fin de mois» et ceux qui débattaient de la «fin du monde».

A vos factures!

Le première fin de mois de cette pandémie aux accents apocalyptiques approche. C'est jeudi déjà, le 30 avril. Citoyens débiteurs, à vos factures! Après un mois complet avec une économie au ralenti, un tiers des actifs au chômage partiel, des indépendants et des entreprises sans aucun revenu, quel sera le degré de solvabilité des ménages suisses? Difficile à dire.

La première d'une longue série

Dans une certaine mesure, la baisse des revenus sera compensée par une baisse des dépenses dans les commerces, mais les charges fixes restent les mêmes. Cette première fin de mois de l'ère du conoravirus ne sera sans doute pas la plus difficile. Celles des mois de mai et juin seront plus délicates. Finalement tous les mois durant longtemps risquent d'avoir des fins acrobatiques pour qui se retrouvera au chômage ou ne pourra s'acquitter des dettes contractées avec les crédits Covid-19 cautionnés par la Confédération.

Un millliard de pertes sur débiteurs

La Commission des finances du Conseil national a décidé de prévoir un miliard de francs pour anticiper les défauts de paiement des preneurs de ces crédits, ce qui correspond à des milliers de faillites dans le pays. Pour se donner plus de chance, elle propose au Conseil fédéral de prolonger leur remboursement de cinq à huit ans.

Dans huit ans encore...

Ce qui voudrait dire que dans huit ans, il se trouvera encore des indépendants ou des entreprises qui paieront à la fin du mois la dette contractée aujourd'hui. D'ici là, il peut se passer pas mal de choses et on peut envisager que l'ampleur ou non des faillites à venir modifiera la politique fédérale. Dorénavant, on navigue à vue jusqu'à la fin du mois. Quant à la fin du monde, elle attendra des jours meilleurs.

Eric Felley