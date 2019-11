Comme le groupe Vert au National occupe désormais la 4e place devant celui du PLR, les présidents des groupes se sont mis d'accord vendredi pour qu'un représentant écologiste grimpe sur le perchoir en 2022.

Ce président ou cette présidente Vert(e) brûlera la politesse au groupe PDC en 2022, a expliqué Roger Nordmann, président du groupe socialiste, à Keystone-ATS revenant sur une information publiée dans l'édition de samedi de la Schweiz am Wochenende. En faisant ce choix, les présidents des groupes n'ont fait qu'appliquer le règlement qui précise que la force des partis après des élections doit être prise en compte.

Pendant un siècle, la présidence a été attribuée à tour de rôle aux quatre plus grands partis le PLR, l'UDC, le PDC et le PS. L'actuelle présidente Marina Carobbio (PS/TI) va transmettre le témoin l'an prochain à la PLR vaudoise Isabelle Moret, suivie d'un représentant de l'UDC en 2021. On ne sait pas encore de qui il s'agira puisque l'UDC Heinz Brand (GR) n'a pas été réélu.

Le temps de se préparer

Les présidents des groupes ont choisi d'attendre le prochain tour encore libre en 2022, car ce sont d'abord les deux vice-présidents du Conseil national en place qui vont accéder à tour de rôle au perchoir. «Nous ne voulions humilier aucun parti, sans oublier qu'il faut du temps pour se préparer à cette fonction», a souligné Roger Nordmann.

Le groupe UDC reste le plus fort au Conseil national, suivi du PS. Viennent ensuite le groupe du centre composé du PDC, PBD et du PEV. Les Verts grimpent donc en 4e position, suivi du PLR.

Ce n'est toutefois pas la première fois qu'un Vert présidera le National. Les groupes ont laissé à quelques reprises un libéral ou un écologiste présidé la Chambre du peuple. (ats/nxp)