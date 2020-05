Pour soutenir le secteur du tourisme suisse, durement frappé par la pandémie de coronavirus, Simonetta Sommaruga demande à la population de dévoiler le coin de pays qu’il préfère. L’idée étant de donner envie de passer ses vacances en Suisse.

La présidente de la Confédération a lancé cette action vendredi dernier sur Twitter et Instagram, dans les quatres langues nationales. La conseillère fédérale a utilisé quatre hashtags: #masuissesecrète #Schweizergeheimtipp, #Svizzeradascoprire et #BunTipSvizzer.

Et sa Suisse secrète à elle, alors? Une idée de balade. «Montricher – se promener du côté du Mont Tendre ou du parc parc naturel Jura vaudois puis faire un détour par la Fondation Jan Michalski pour y découvrir une magnifique bibliothèque dans un cadre architectural hors du commun», a-t-elle écrit.

Bastian Baker ou Christa Rigozzi

Le mouvement a-t-il pris? En français pour l’instant assez peu. Sur Twitter, seul le conseiller national Mathias Reynard (PS/VS) a répondu présent, proposant de découvrir Evolène et le Val d'Hérens.

Sur Instagram on trouve à peine plus de contributions. Une vient du chanteur Bastian Baker, qui suggère «la Route De La Corniche, et Lavaux en général». Une autre de la présentatrice Mélanie Freymond, qui propose un tour des Muverans, dans les alpes vaudoises et valaisannes.

En italien, l’ancienne Miss Suisse Christa Rigozzi met en avant Lavertezzo, au Tessin, et le Val Verzasca.

Beaucoup de paysages alpins

Sans surprise c’est en allemand qu’on trouve le plus de contributions, avec une petite trentaine de publications sur Twitter ce mercredi. Elles viennent d’anonymes comme de politiciens à l’image la conseillère d’Etat bernoise Evi Allemann ou des élus fédéraux Jon Pult, Christian Wasserfallen, Nadine Masshardt ou Matthias Aebischer.

Parmi les coins de paradis proposés on trouve la vallée du Baltschieder, en Valais, le Val Müstair, en Engadine et Bosco/Gurin, au Tessin. Ou encore le Hohgant, montagne des alpes en Emmental, la vue depuis la station de Melchsee-Frutt (Obwald) ou le parc naturel du Gantrisch, principalement sur sol bernois.

Au final l’initiative de notre présidente connaît pour l’instant un succès mitigé. Mais ça peut déjà donner quelques idées de vacances locales. Et comme chaque personne qui participe met au défi trois autres d’en faire autant, le buzz va peut-être prendre.

La Présidente ???????? @s_sommaruga propose de partager nos coins préférés en Suisse, afin de faire connaître les trésors de notre pays et soutenir le tourisme.

Mon conseil: Evolène et le @valdherens



Renaud Michiels