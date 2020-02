«Dans nos campagnes sillonnées de routes, les grenouilles, crapauds et tritons ont beaucoup de peine à regagner les eaux où ils sont nés afin d’y déposer leurs œufs. Ils sont près de cinq millions à tenter l’aventure ces jours-ci. Plusieurs milliers n’atteindront jamais leur but.» C'est le constat aux accents tragiques de Pro Natura. Depuis quelques jours, partout en Suisse, les grenouilles rejoignent leurs sites de ponte et l'association lance un appel à l'attention des automobilistes, mais aussi des bénévoles.

Sauvetage national

«Les batraciens doivent trop souvent traverser des routes et risquer leur vie, insiste Pro Natura. Des «agents de circulation» bénévoles aident ainsi les amphibiens à réussir leur voyage nuptial en les guidant le long des nombreuses voies de migration répertoriées.» Il existe en Suisse le Centre Suisse de Coordination pour la Protection des Amphibiens et Reptiles (le Karch), qui supervise ces opérations de sauvetage dans les cantons, communes et autres lieux-dits réputés pour la ponte des futurs têtards.

Touche pas à mon crapaud

Sur le site du Karch, on trouve une page consacrée à la recherche de bénévoles et les endroits qui ont besoin de personnes. «Cette tâche n’a rien de sorcier, précise Pro Natura, mais elle a un énorme impact: les bénévoles collectent les amphibiens dans des seaux et les transportent de l’autre côté de la route, aidant ainsi des milliers d’animaux à gagner leurs sites de reproduction.»

Biodiversité menacée

Pour l'association de protection de la nature, les amphibiens sont parmi les animaux les plus menacés par la crise de la biodiversité. Cependant, pour son porte-parole Nicolas Wuthrich, les conséquences du réchauffement climatique sur les batraciens, notamment après cet hiver exceptionnellement doux, ne sont pas encore bien cernées: «Pour les oiseaux, cela pose un problème de nourriture si leur cycle recommence avant celui des insectes. Les batraciens mangent aussi des insectes, mais en période de reproduction, ils vivent plutôt sur leurs réserves.»

Eric Felley