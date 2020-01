Les propriétaires de logement devraient avoir accès à des taux hypothécaires toujours attrayants en 2020. En moyenne, les taux s'établissent à 1,20% pour une durée de dix ans, a indiqué Moneypark mardi.

Les propriétaires profitent de la pression concurrentielle, a fait valoir le portail de services financier.

En 2020, les hypothèques d'une durée entre 12 et 15 ans resteront les plus prisées, la tendance à opter pour des emprunts à long terme se renforçant.

A fin décembre 2020, le comparateur table sur une fourchette comprise entre 0,95% et 1,10% pour les hypothèques à taux fixes sur deux ans, entre 0,98% et 1,13% pour celles sur cinq ans et entre 1,20 et 1,40% pour dix ans. (ats/nxp)