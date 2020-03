Si le Congrès du Parti socialiste suisse (PS) prévu les 4 et 5 avril devait être annulé en raison du coronavirus, il serait reporté à l'automne, a annoncé le parti samedi. La succession de Christian Levrat à la présidence doit être réglée lors de ce congrès.

Le Conseil fédéral a provisoirement interdit tout événement rassemblant plus de 1000 personnes afin de limiter la propagation du coronavirus. Avec plus de 1200 inscriptions, le Congrès du PS suisse, qui doit se tenir à Bâle les 4 et 5 avril, tomberait sous le coup de cette interdiction.

Le Conseil fédéral annoncera la semaine prochaine des informations sur une éventuelle prolongation de l'interdiction des manifestations. Le PS attend cette réévaluation.

Election de la présidence

Selon les statuts du parti, l'élection de la présidence est du ressort du Congrès. La succession de Christian Levrat ne peut être définie en dehors du Congrès. Christian Levrat, ainsi que les vice-président-e-s en exercice, resteraient donc en fonction.

Le PLR a lui déjà renoncé à tenir son assemblée des délégués prévue le 4 avril à Bienne. (ats/nxp)