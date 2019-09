Avec son pull à l'effigie de Darth Vader, le conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS) rayonne dans cette joyeuse tablée lors du Verbier Bike Fest ce week-end. Le côté obscur de la Force, qu'il représente ici, est atténué par le sourire des hôtesses estampillées «Charlie». Un clin d’œil sans doute involontaire au slogan «Je suis Charlie».

Du lourd...

Le candidat Ronald Zacharias, lui, faisait la promotion de la marque Indian Motorcycles, qui mettait à disposition ses bolides pour les amateurs de sensations vintage. Sur une autre photo, le millionnaire genevois, qui a mis ses papiers en Valais pour la campagne au Conseil national, se risque à une plaisanterie de son cru: «Zacharias l'affirme avec force: Un beau c..., ça ne se démode jamais.»

«J'aime beaucoup le parasol...»

Inutile de dire que cette pirouette galante a suscité une multitude de commentaires désobligeants à son égard. Mais on retiendra celui-ci d'un ami: «J’aime beaucoup le parasol Valser...!!! T’en avais bu?» Face aux critiques, le candidat reste droit dans ses bottes et semble citer Me Marc Bonnant: «Si s'entourer de femmes charmantes devient un crime, je veux bien devenir criminel.» Il lui reste à se faire élire et prendre la place du conseiller national en place. Ce qui est une autre paire de manches à retrousser.