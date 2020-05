Quinze passages frontières dans toute la Suisse seront à nouveau ouverts à la circulation dès lundi. Cette semaine, l'Administration fédérale des douanes (AFD) avait déjà procédé à la réouverture de quatre points de passages.

Suite à l'assouplissement progressif des restrictions d'entrée et d'admission en Suisse et aux étapes d'ouverture économique, l'AFD s'attend à une nouvelle augmentation du trafic frontalier, a-t-elle communiqué vendredi soir.

Afin d'assurer un flux de trafic aussi fluide que possible, elle ouvrira d'autres points de franchissement de la frontière dans les cantons des Grisons, de Soleure et du Tessin ainsi qu'en Suisse romande.

Heures d'ouverture étendues

En Suisse romande, les points de passage nouvellement ouverts sont, à Genève, ceux de Certoux, Chancy I et Croix-de-Rozon. Dans le canton du Jura, celui de Fahy, à Neuchâtel celui de Biaufond, en Valais celui de Morgins et dans le canton de Vaud, les passages de Crassier et de L'Auberson.

Les heures d'ouverture des points de passage de la frontière déjà ouverts seront étendues. Les contrôles aux frontières axés sur les risques se poursuivront, précise l'AFD. Celle-ci recommande aux voyageurs de tenir compte des règles d'entrée actuellement en vigueur dans les pays voisins de la Suisse.

Une liste des points de passage ouverts est publiée sur le site internet de l'AFD (www.ezv.admin.ch). Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) répertorie quant à lui toutes les informations sur les conditions d'entrée en vigueur (www.sem.admin.ch). (ats/nxp)