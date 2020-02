Dans le cadre d'une enquête de plusieurs mois, la police cantonale bernoise a identifié environ 200 personnes présumées en lien avec des annonces de contrôle de vitesse et de circulation. Elles ont toutes été dénoncées à leur Ministère public compétent, selon un communiqué de la police bernoise de mardi.

La police cantonale bernoise a terminé une enquête de plusieurs mois en lien avec des annonces publiques de contrôles de vitesse. Les investigations des spécialistes de la police, menées sur plusieurs téléphones portables séquestrés en printemps 2019, dans le cadre d'une autre enquête, ont permis d'identifier environ 200 personnes. Elles sont toutes soupçonnées d'avoir publié ou partagé des avertissements concernant des contrôles de vitesse et de circulation dans des groupes de discussions sur les réseaux sociaux.

Personnes dénoncées

La première enquête avait été ouverte suite à un contrôle de vitesse qui avait eu lieu sur l'autoroute A6 entre Lyss et Schönbühl. Deux hommes, âgés de 19 et 20 ans au moment des faits, avaient été interpellés pour diverses infractions à la loi sur la circulation routière. Dans ce cadre, des téléphones portables avaient été séquestrés et analysés.

Toutes les personnes concernées ont été dénoncées aux différents Ministères publics compétents. Elles devront toutes répondre de leurs actes devant la justice. (comm/nxp)