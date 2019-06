Le trafic ferroviaire a pu être rétabli vendredi matin dans le secteur très fréquenté entre Berne et Berne-Wankdorf. L'une des quatre voies de ce tronçon, déformée par la chaleur, était impraticable depuis jeudi.

Les CFF ont annoncé via Twitter la fin du dérangement. Celui-ci a provoqué des suppressions de trains entre Berne et Olten (SO), Berne et Bienne (BE) et dans le RER bernois.

Perturbé pour les mêmes raisons, le trafic ferroviaire a également pu être rétabli entre Satigny (GE) et La Plaine (GE). Le trafic TGV et ICE a également été affecté. La situation est revenue à la normale dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les perturbations dues à la chaleur ont affecté jeudi de nombreux pendulaires et autres voyageurs, qui ont été confrontés à des retards et des changements de trajets. (ats/nxp)