Hier vers midi, Etha Ohayon a publié sur sa page Facebook un appel au secours: «Après 5 mois d'expédition en Mélanésie dans les îles les moins visitées du monde, nous sommes arrêtés comme le reste du monde avec une impossibilité de rentrer en Australie ou en Suisse.» Le jeune Genevois de 21 ans est parti à l'aventure dans ce coin du monde avec un ami australien l'année dernière, alors que rien ne laissait évidemment présager de ce qui allait suivre.

A Rabaul

Sa marraine Véronique Ohayon et sa famille ont essayé de lui trouver une solution de rapatriement, en vain pour l'instant: «Depuis dix jours, note-t-elle, Ethan et son ami ont amarré leur bateau à Rabaul, un petit port de Papousie-Nouvelle-Guinée». A sa connaissance c'est le seul ressortissant helvétique qui est en rade là-bas.

Un taux de criminalité élevée

A cause du coronavirus, la Papouasie a fermé ses aéroports et les deux aventuriers sont bloqués et dorment dans leur bateau: «Nous avons essayé d'appeler le DFAE, explique sa marraine. Ethan a appelé l'ambassade de Suisse, qui est en Australie, où on lui a dit qu'il pouvait garder un contact téléphonique quotidien. Mais ce n'est pas une solution. Le corona fait peur, mais là-bas il y a surtout un taux très élevé de criminalité et le système de santé est inexistant.»

Visa annulé

Ethan avait un visa pour entrer en Australie, mais il a été annulé à cause de la pandémie. Même son ami qui a un passeport australien semble avoir des difficultés à rentrer. Sa marraine est pour l'instant sans solution pour le tirer d'affaire: «On comprend que c'est compliqué pour tout le monde. Mais pour lui, il n'y a rien qui se passe. On a contacté le DFAE, les ambassades, la Rega, des compagnies d'aviation privées, mais on ne trouve aucune solution.»

Saison des ouragans

Pour un temps indéterminé, les avions ne peuvent plus atterrir en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les deux navigateurs avaient l'intention d'utiliser leur bateau pour aller en Australie, mais en ce moment, c'est la saison des ouragans. Et de toute façon, ils n'osent plus bouger du port de Rabaul à cause de la situation qui s'est dégradée.

Eric Felley