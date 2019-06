«Le groupe de travail mis en place par Doris Leuthard l'année dernière doit étudier l'évolution et les risques de la téléphonie mobile, ses options et son développement ainsi qu'une liste de recommandations. Son rapport devait être publié au mois de juin cette année, il le sera encore dans le courant de l'année 2019». Répondant à une question de Fabio Regazzi (PDC/TI), la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga ne s'est pas montrée plus précise sur cette publication très attendue au sujet de la 5G.

«Craintes et préjugés...»

L'atermoiement autour de ce rapport ne sera peut-être pas de nature à rassurer les gens. En attendant, le parlementaire tessinois s'inquiète de la tournure prise dans l'opinion par le développement de cette nouvelle technologie: «Un sondage récent de Tamedia a révélé que plus de la moitié des Suisses sont contre la 5G ou très sceptiques à son égard, relève-t-il. Critiques et oppositions s'élèvent dans de nombreux cantons. Or les craintes sont souvent le fruit de préjugés dénués de fondements scientifiques». Il demande ainsi au Conseil fédéral d'améliorer sa communication.

L'OFCOM répond aux questions

Simonetta Sommargua a rappelé que ce n'est qu'après l'attribution des concessions aux opérateurs, le 8 février 2019, que la polémique n'a cessé d'enfler autour de la 5G. Depuis, l'Office fédérale de l'environnement (OFEV) et l'Office fédéral de la communication (OFCOM) ont été progressivement interpellés et ont dû multiplier les informations. Elle a précisé que cet effort allait se poursuivre. L'OFCOM a finalement mis en ligne le 4 juin dernier un document questions-réponses sur la 5G à l'intention du public. (Le Matin)