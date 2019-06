Raymond Loretan est le nouveau président du festival de films documentaires Visions du Réel. L'ex-ambassadeur succède à Claude Ruey qui a présidé la fondation durant dix ans. Il prendra ses fonctions le 1er octobre.

«Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec la directrice artistique Emilie Bujès et la directrice administrative Martine Chalverat et de formuler ensemble, avec le bureau et les membres du Conseil de fondation, la prochaine étape de développement de Visions du Réel», a déclaré M. Loretan au soir de sa nomination par le conseil de fondation mercredi.

Raymond Loretan, âgé de 64 ans, mettra son expérience politique, économique et culturelle au service du Festival, écrit la fondation sise à Nyon dans un communiqué. Ancien ambassadeur de Suisse à Singapour et consul général à New York, le Valaisan a présidé, entre autres nombreuses activités, la SSR SRG.

Cet ex-secrétaire général du PDC suisse, Valaisan de naissance et domicilié à Genève, succède à un autre politicien, l'ex-conseiller national Claude Ruey, ex-syndic de Nyon et ex-président du Parti libéral suisse. Ce dernier a quitté la présidence de Visions du Réel au lendemain de la 50e édition. Fort de cette nouvelle gouvernance, le festival se tourne déjà vers sa prochaine édition qui aura lieu du 24 avril au 2 mai 2020, ajoute le conseil de fondation. (ats/nxp)