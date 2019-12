À dix jours de Noël, les crèches fleurissent un peu partout. Mais depuis dix ans, c’est à Moutier que la représentation de la Nativité bat tous les records.

Initiateur de l’association «Monde de la crèche - Crèches du monde», Giovanni Resta place la famille au coeur de sa démarche: «La crèche, c’est le symbole de la famille: chacun de nous vit dans une crèche», souffle ce catholique à qui veut l'entendre.

Collectionneur zurichois

Giovanni Resta le raconte depuis dix ans: c’est la curiosité de ses voisins pour une crèche réalisée à son domicile qui lui a donné l’idée d’une exposition. Et c’est le prêt consenti par un missionnaire, collectionneur zurichois, qui lui a mis le pied à l’étrier.

Ils sont nombreux, dans l’arc jurassien et bien au-delà, à lui fabriquer une étable ou à lui en fournir une ancienne. À la 10e édition des crèches du Forum de l’Arc, la plus petite tient sur 1 cm2 et la plus grande sur 25 m2.

Selon Giovanni Resta, il s’agit de la plus grande exposition du genre en Europe, avec 340 modèles réduits de la Nativité, dont 316 sont numérotées.

Exposition permanente

Les décors sont renouvelés chaque année, mais l'ambition, c'est de disposer d'une exposition permanente qui éviterait la mobilisation de bénévoles pour le montage et le démontage. Une demande a été formulée aux autorités communales pour l'obtention d'un local bon marché.

Cette année, l'association a refusé 70 crèches par manque de place. Un tournus a été instauré, si bien que les oeuvres refusées sont entreposées au sous-sol, pour être présentées l'an prochain.

«L'offre est insoupçonnée», assure Giovanni Resta. Certains donateurs déposent une crèche devant le Forum de l'Arc et repartent sans rien indiquer. «C'est sentimental, à un certain âge, on craint que les enfants ne les jettent...», glisse l'organisateur.



Vincent Donzé