La Rega a transporté 11'167 patients en 2019, soit 30 par jour. C'est 3,6 % de moins que l'année précédente. Les hélicoptères et jets de la société de sauvetage ont effectué 12'257 interventions (-2,5%).

Le nombre d'interventions varie d'une année à l'autre et reflète en particulier les conditions météorologiques et les comportements de la population et des touristes pendant leurs loisirs, a indiqué lundi la Rega. En 2019, la société de sauvetage a rapatrié 1345 patients (-0,7%). (ats/nxp)